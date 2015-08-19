На будівлі АП напередодні Дня Незалежності з'явився величезний прапор (фото)

12:46, 19 серпня 2015
Політика
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На будівлі Адміністрації президента в середу, 19 серпня, вивісили величезний прапор України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

При цьому він виклав відповідні фотографії і написав: "Адміністрація президента зараз. Кольори нашої незалежності".

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У свою чергу президент Петро Порошенко закликав напередодні Дня Незалежності підняти державні прапори України над кожним будинком по всій країні.

Порошенко написав у Twitter: «Напередодні Дня Незалежності піднімемо наш прапор над кожним будинком у всіх куточках держави!».

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