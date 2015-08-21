Екс-нардепа Маркова звільнять з-під варти, відправивши під домашній арешт - депутат

Як пише на свої сторінці у Facebook депутат РПЛ Андрій Лозовий, утримання під вартою змінили на домашній арешт з електронним браслетом.

Однак, як зазначив депутат, це ніяк не вплине на розгляд головного питання - екстрадиції Маркова в Україну.

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"Дуже багато залежить від того, наскільки якісно і швидко українська сторона надасть італійській усі необхідні документи. Дату наступного судового засідання, на якому і буде розглянуто питання екстрадиції, ще не назначили", - додав Лозовий.

Довідка УНІАН. Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

В грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук.