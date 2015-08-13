В Укрбюро Інтерполу заявили, що громадянство іншої держави не звільняє Маркова від екстрадиції

Про це сказав керівник робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя в коментарі представникам ЗМІ, інформує прес-служба МВС України.

Неволя зазначив, що розшук колишнього народного депутата здійснюється за звинуваченням у побитті учасників мітингу перед обласною адміністрацією в Одесі у 2007 році.

За його словами, Марков затриманий за орієнтуванням Укрбюро Інтерполу на підставі звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

«Ми повідомили ініціатора розшуку – Департамент карного розшуку МВС України, Генеральну прокуратуру України та Міністерство юстиції України, які далі вирішуватимуть питання організації екстрадиції. Оскільки справа вже перебуває на розгляді в суді, то це компетенція Міністерства юстиції України», – додав керівник робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

Як повідомлялося, члена прокремлівського так званого «Комітету порятунку України», колишнього народного депутата Маркова затримала поліція в італійському місті Сан-Ремо 12 серпня. У Маркова були при собі російський та український паспорти.

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Генпрокуратура України готує документи для екстрадиції Маркова.

Довідка УНІАН. Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

В грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук.