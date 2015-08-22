МЗС України висловлює протест через відмову суду перенести розгляд справи Савченко до Москви

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Розцінюємо це рішення, а також навмисне затягування судового процесу як чергове свідчення триваючого правового свавілля та беззаконня з боку Росії, що супроводжується вигаданими приводами для її утримання", - йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України вчергове наголошує на неприйнятності грубого порушення російською стороною загальновизнаних імунітетів Надії Савченко як члена ПАРЄ і народного депутата України та вимагає від російської сторони негайно звільнити її та інших незаконно утриманих громадян на території РФ, забезпечити повне виконання своїх зобов’язань за міжнародним правом.

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"Закликаємо міжнародну спільноту продовжити тиск на російську сторону з метою повернення Надії Савченко на Батьківщину та припинення порушення основоположних прав людини стосовно інших незаконно утриманих політв’язнів на території Росії", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

З приводу ухвалення такого заангажованого судового рішення до МЗС РФ надіслано ноту протесту.

Раніше УНІАН повідомляв, що держобвинувач не підтримав клопотання захисту української військовослужбовиці Надії Савченко про перенесення розгляду справи в один із судів Москви.