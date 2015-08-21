Суд відмовився переносити справу Савченко в Москву
11:46, 21 серпня 2015Політика
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Держобвинувач не підтримав клопотання захисту української військовослужбовиці Надії Савченко про перенесення розгляду справи в один із судів Москви.
REUTERS
Десять потерпілих у справі не прибули в ростовський суд і виступили проти зміни підсудності. Телеграми і факси про їх рішеннях надійшли до суду, йдеться в повідомленні ТАСС.
Держзвинувачення заявило, що підсудність була визначена по місцю злочину.
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Захист Савченко, яка обвинувачується у причетності до вбивства російських журналістів під Луганськом, клопотав про перенесення справи до Москви.
Нагадаємо, що сьогодні Ростовський обласний суд розглядав питання про переведення в Москву справи української льотчиці Надії Савченко
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