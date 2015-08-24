Україна сьогодні відзначає 24-ту річницю Незалежності
Цього дня 24 роки тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України
Сьогодні Україна відзначає 24-ту річницю проголошення своєї Незалежності.
Цього дня 24 роки тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України.
1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.
У Києві святкування розпочнеться з церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. У церемонії візьме участь президент України Петро Порошенко та інші високопосадовці.
Після цього на Хрещатику за участі глави держави відбудеться «Марш незалежності».
О 13.00 творчі колективи мистецьких навчальних закладів візьмуть участь у святковому концерті на головній вулиці столиці.
О 16.30 на Хрещатику розпочнеться гала-концерт.
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Крім того, цього дня на Співочому полі відбудеться концертна програма за участю майстрів мистецтв і художніх аматорських колективів Києва.
На Михайлівській площі проведуть захід «День Незалежності з добровольцями й волонтерами», пройдуть виставки, майстер-класи та концерт «Пісні Героїв».
Завершиться святкування о 21.00 на Майдані Незалежності концертом всесвітньо відомого оркестру I,CULTURE ORCHESTRA.
Також цього дня у столиці відбудеться ряд інших культурно-мистецьких та спортивних заходів.