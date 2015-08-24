Порошенко прибув з робочим візитом до Німеччини (фото)

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, в Берліні глава держави проведе зустріч з президентом країни Йоахімом Гауком і тристоронню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. За підсумками засідання планується спільна прес-конференція, підкреслюється в повідомленні.

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