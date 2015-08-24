Порошенко прибув з робочим візитом до Німеччини (фото)
18:24, 24 серпня 2015Політика
1003 0
Президент Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
За підсумками засідання планується спільна прес-конференція / @MelnykAndrij
Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, в Берліні глава держави проведе зустріч з президентом країни Йоахімом Гауком і тристоронню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. За підсумками засідання планується спільна прес-конференція, підкреслюється в повідомленні.
Читайте такожЄвропарламент сподівається на "сильний сигнал" з берлінської зустрічі
Президент України @poroshenko прибув до Берліну! Willkommen! pic.twitter.com/gx5xtyS78J
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 24, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter