Порошенко прибув з робочим візитом до Німеччини (фото)

18:24, 24 серпня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

@MelnykAndrij

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, в Берліні глава держави проведе зустріч з президентом країни Йоахімом Гауком і тристоронню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. За підсумками засідання планується спільна прес-конференція, підкреслюється в повідомленні.

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