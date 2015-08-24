Порошенко: у Берліні Україна, Німеччина і Франція будуть координувати свої підходи

Про це заявив України Петро Порошенко. "У нас багато питань до Росії, в першу чергу, вони стосуються безпекової площини, а також економічної, гуманітарної сфер. Ми маємо забезпечити виконання Росією мирних домовленостей", – сказав глава держави у Києві, відповідаючи на запитання кількох зарубіжних ЗМІ, повідомляє радіо "Свобода".

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Щодо того, коли очікувати зустрічі в нормандському форматі (за участі лідерів України, Росії, Німеччини і Франції), то Петро Порошенко не виключив, що це питання може стати однією з тем сьогоднішніх переговорів. Він також не виключив, що зустріч у нормандському форматі можлива наступного місяця.

"Україна до кінця місяця відкриває три гуманітарно-логістичних центри, це значить, що Україна робить кроки, які всьому світу демонструють наші мирні наміри. Це забезпечує нам світову підтримку і міжнародну солідарність. Таких кроків з боку Росії ми не бачимо", – додав президент.

Між тим, як повідомляє українська редакція "Німецької хвилі", уряд Німеччини не бачить у тристоронній зустрічі Петра Порошенка, Ангели Меркель та Франсуа Олланда заміну нормандському формату, заявив речник федерального уряду Штеффен Зайберт. Окрім того, за його словами, Берлін не може відмовитися від "тісних контактів з Москвою".

Нагадаємо, сьогодні в Берліні відбудуться переговори президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Вони мають обговорити ситуацію на сході України й імплементацію мінських угод.

Як повідомляли окремі ЗМІ з посиланням на французькі дипломатичні кола, головною темою під час зустрічі буде радше проведення в Україні реформ та боротьба з корупцією, ніж "формування єдиної коаліції, яка має зупинити агресора", про що говорив президент України Петро Порошенко 20 серпня.