Меркель назвала "великим досягненням" процес внесення змін до Конституції України

"Я категорично хочу сказати, що є великим досягненням в Україні, що дискусія щодо внесення змін до Конституції пройшла так, як ми домовилися в Мінську", - заявила канцлер у понеділок в Берліні по завершенню тристоронньої зустрічі з президентами України та Франції Петром Порошенком та Франсуа Олландом, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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За її словами, "було нелегко знайти більшість в українському парламенті". "Зараз це питання обговорюється з правовими експертами, і саме з цього випливає питання демократичних виборів, які мають відбутися відповідно з Мінською угодою. Це одне з ключових питань, які ми далі будемо обговорювати", - наголосила Ангела Меркель.

Крім того, співрозмовники торкалися інших питань - надання гуманітарної допомоги, звільнення полонених. "Також йшлося про торгові відносини між Україною та Росією у зв'язку з введення в дію Угоди про асоціацію. Про це ми ще будемо говорити", - додала вона.

Канцлер зазначила, що ця зустріч відбувається тоді, коли Україна відзначає своє національне свято День Незалежності. "Я хочу передати наші привітання, я знаю, які тяжкі моменти зараз переживає український народ. Німеччина та Франція хочуть допомогти так, як це можливо", - підкреслила Ангела Меркель.