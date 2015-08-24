Меркель назвала "великим досягненням" процес внесення змін до Конституції України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала "великим досягненням" хід процесу внесення змін до Конституції, як це передбачено мінськими домовленостями.
"Я категорично хочу сказати, що є великим досягненням в Україні, що дискусія щодо внесення змін до Конституції пройшла так, як ми домовилися в Мінську", - заявила канцлер у понеділок в Берліні по завершенню тристоронньої зустрічі з президентами України та Франції Петром Порошенком та Франсуа Олландом, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
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За її словами, "було нелегко знайти більшість в українському парламенті". "Зараз це питання обговорюється з правовими експертами, і саме з цього випливає питання демократичних виборів, які мають відбутися відповідно з Мінською угодою. Це одне з ключових питань, які ми далі будемо обговорювати", - наголосила Ангела Меркель.
Крім того, співрозмовники торкалися інших питань - надання гуманітарної допомоги, звільнення полонених. "Також йшлося про торгові відносини між Україною та Росією у зв'язку з введення в дію Угоди про асоціацію. Про це ми ще будемо говорити", - додала вона.
Канцлер зазначила, що ця зустріч відбувається тоді, коли Україна відзначає своє національне свято День Незалежності. "Я хочу передати наші привітання, я знаю, які тяжкі моменти зараз переживає український народ. Німеччина та Франція хочуть допомогти так, як це можливо", - підкреслила Ангела Меркель.