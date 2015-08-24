Порошенко: весь світ очікує від Росії виконання Мінських угод

За словами президента Петра Порошенка, для України не існує розумної альтернативи мирному врегулюванню кризи на Донбасі. Рівно, як і не існує іншого альтернативного інструменту для досягнення миру.

Читайте такожПорошенко: у Берліні Україна, Німеччина і Франція будуть координувати свої підходи

Глава держави наголосив, що Україна виконала ключові положення мирних домовленостей. "Те саме і Україна, і наші європейські партнери, і весь світ очікують й від російської сторони та їх поплічників: не гратися з угодами, а виконувати їх", – заявив Петро Порошенко.

За словами президента, у протилежному випадку реакція міжнародного співтовариства повинна бути рішучою та безкомпромісною. Глава держави відзначив, що саме з такими установками він відбуває до Берліна на зустріч з федеральним канцером Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.

Президент також нагадав, що Україна першою у світі в 1994 році відмовилася від третього найбільшого ядерного арсеналу в світі, отримавши від усіх тодішніх ядерних держав гарантії безпеки і територіальної цілісності. "Попри те, що ці гарантії, на жаль, так і залишилися на папері після незаконної анексії з боку Російської Федерації нашого Криму і окупації Донбасу, Україна продовжує бути в авангарді тих, хто виступає за повну заборону і ліквідацію ядерної зброї", – зазначив Петро Порошенко.