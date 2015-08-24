Порошенко: весь світ очікує від Росії виконання Мінських угод
Весь світ очікує від Росії виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
За словами президента Петра Порошенка, для України не існує розумної альтернативи мирному врегулюванню кризи на Донбасі. Рівно, як і не існує іншого альтернативного інструменту для досягнення миру.
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Глава держави наголосив, що Україна виконала ключові положення мирних домовленостей. "Те саме і Україна, і наші європейські партнери, і весь світ очікують й від російської сторони та їх поплічників: не гратися з угодами, а виконувати їх", – заявив Петро Порошенко.
За словами президента, у протилежному випадку реакція міжнародного співтовариства повинна бути рішучою та безкомпромісною. Глава держави відзначив, що саме з такими установками він відбуває до Берліна на зустріч з федеральним канцером Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.
Президент також нагадав, що Україна першою у світі в 1994 році відмовилася від третього найбільшого ядерного арсеналу в світі, отримавши від усіх тодішніх ядерних держав гарантії безпеки і територіальної цілісності. "Попри те, що ці гарантії, на жаль, так і залишилися на папері після незаконної анексії з боку Російської Федерації нашого Криму і окупації Донбасу, Україна продовжує бути в авангарді тих, хто виступає за повну заборону і ліквідацію ядерної зброї", – зазначив Петро Порошенко.