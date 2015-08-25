Меркель: Існують розбіжності з Росією щодо виконання Києвом Мінських угод

«Існують розбіжності у поглядах із Росією, які треба подолати», – сказала Меркель у понеділок, 24 серпня, на прес-конференції у Берліні, передає Радіо Свобода.

Вона додала, що на нещодавній дискусії юридичних експертів країн-учасниць «нормандської четвірки» з цього приводу не досягли спільної позиції. «Над цим треба далі працювати», – сказала канцлер.

Петро Порошенко, зі свого боку, згадавши про обговорення змін до Конституції України, які нині перебувають у процесі ухвалення, заявив: «Декілька днів тому тут, у Берліні експертні представники України, Німеччини і Франції були єдині у позиції, що ці зміни до Конституції постійні й повністю відповідають узятим на себе зобов’язанням». Четвертим учасником дискусії, що мали іншу думку, були експерти з Росії.

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«Ми підтверджуємо неухильне дотримання всіх положень мінського формату. Ми домовилися використати найближчі нагоди, у тому числі в рамках міжнародних заходів, для того, щоб донести ці сигнали до Москви», – сказав президент України.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала "великим досягненням" хід процесу внесення змін до Конституції, як це передбачено мінськими домовленостями.