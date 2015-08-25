У вересні Порошенко та Путін зустрінуться у складі "Нормандської четвірки"

Зустріч президента Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда та президента РФ Володимира Путіна може відбутися до кінця вересня, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на schwaebische.de.

В кінці вересня відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Саме там можуть відбутися переговори у "нормандському форматі".

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Нагадаємо, що 24 серпня Петро Порошенко зустрівся із президентом Франції Франсуа Олланом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, де обговорювалися можливості зміни формату переговорів.

Порошенко відзначив, що виключає заміну "нормандського формату", попри те, що в світі лунають інші пропозиції.

Меркель також заявила про необхідність укріплення "нормандського формату", а не створення нового.