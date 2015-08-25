США відкидають спроби РФ представити Україну агресором у війні на Донбасі - Пайєтт
11:55, 25 серпня 2015Політика
698 0
США відкидають спроби Російської Федерації представити Україну агресором у війні на сході України.
REUTERS
Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив у Twitter.
"Ми рішуче відкидаємо спроби Росії представити Україну як агресора у війні на Донбасі", - відзначив посол, посилаючись на заяву речника Державного департаменту США.
Читайте такожПайєтт: Вибори на окупованому Донбасі повинні проводитися за українськими законами
Дипломат наголосив, що "військові позиції України, як і раніше, носять оборонний характер".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter