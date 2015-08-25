США відкидають спроби РФ представити Україну агресором у війні на Донбасі - Пайєтт

Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив у Twitter.

"Ми рішуче відкидаємо спроби Росії представити Україну як агресора у війні на Донбасі", - відзначив посол, посилаючись на заяву речника Державного департаменту США.

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Дипломат наголосив, що "військові позиції України, як і раніше, носять оборонний характер".