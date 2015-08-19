НАТО: Спроби підтримуваних Росією сепаратистів захопити нові землі на Донбасі - неприйнятні

Про це йдеться у заяві виконуючого обов'язки речника альянсу Кармен Ромеро, текст якої переданий у середу агентству УНІАН.

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"Сьогодні союзники по НАТО обговорили ситуацію на Східній України. Союзники висловили серйозне занепокоєння у зв'язку з недавньою різкою ескалацією насильства. Під час обговорення союзники наголосили на необхідності того, щоб усі сторони розрядили напруження та проявили стриманість", - йдеться у заяві.

Союзники підкреслили, що увага має бути зосереджена на "пошуку вирішення проблеми дипломатичними засобами". "Повне виконання Мінських домовленостей - це шлях до миру. Росія несе особливу відповідальність за те, щоб знайти політичне рішення. Будь-які спроби підтримуваних Росією сепаратистів захопити якнайбільше території України будуть неприйнятними для міжнародного співтовариства", - наголошують в штаб-квартирі НАТО.

Також союзники наголосили на тому, що спостерігачі від ОБСЄ повинні мати можливість "безпечно та без обмежень виконувати свою роботу". "НАТО твердо стоїть у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Союзники підтвердили, що незалежна, суверенна і стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству права, має ключове значення для безпеки в євроатлантичному регіоні", - підкреслили в НАТО.

У заяві зазначається, що Північно-Атлантичний альянс буде "дуже уважно продовжувати стежити за ситуацією".