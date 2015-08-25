Яценюк запевнив, що Україна не залишить Сенцова та Кольченка

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що Україна не залишить українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких сьогодні у Росії засудили до ув'язнення.

Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Кремль продовжує бити рекорди ницості, страху за скоєне і підлості. Його господарі мавпують сталінські процеси над "ворогами народу" 1930-х. Забуваючи, що організатори тих процесів погано cкінчили", - відзначив він.

Яценюк підкреслив, що Сенцов і Кольченко, які "зустріли садистські вироки Гімном України, – справжні герої".

"Україна і світ ніколи не залишать їх і інших заручників нинішнього російського режиму. На Батьківщину повернуться і вони, і весь Крим", - наголосив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова й активіста Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Обидва провину заперечували з дня їх затримання.

Сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову та Кольченку, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.