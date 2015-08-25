Російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму

Військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення суд оголосив сьогодні.

«На підставі частини третьої статті 69 остаточне покарання за сукупністю злочинів призначити Сенцову шляхом часткового складання покарань у вигляді позбавлення волі на строк 20 років у виправній колонії суворого режиму», - сказав суддя.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації «Правий сектор». Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Обидва провину заперечують з дня їх затримання.

У ході суду Сенцов і один з головних свідків звинувачення, раніше судимий кримчанин Геннадій Афанасьєв, заявили про те, що їх жорстоко катували. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень проти Сенцова.

Звинувачення вимагало для Сенцова 23 роки суворого режиму, для Кольченко - 12 років.