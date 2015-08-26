До Антикорупційного бюро відібрали перших 70 детективів

Про це на брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент УНІАН.

"Вчора завершився конкурс на призначення перших ста детективів НАБУ. За його результатами визначено переможцями 70 найкращих кандидатів", - зазначив Ситник.

Він також розповів, що конкурс було розпочато ще 8 червня. Кандидати пройшли перевірку на знання теорії, загальних здібностей та психологічне тестування. На конкурс було подано 2700 документів від пошукачів, з низ 2502 були допущені до конкурсу, оскільки відповідали вимогам - вища юридична освіта і два роки юридичного стажу.

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Знання теорії продемонстрували 980 кандидатів, які були допущені до другого етапу конкурсу. Другий етап пройшло 222 кандидати. Після психологічного тестування, яке успішно склали всі 222 претендентів, та співбесіди конкурсна комісія визначила 70 переможців.

Також Ситник пояснив, що у НАБУ немає самоцілі будь-якою ціною визначити саме 100 переможців, тому 30 місць є ще вакантними.

Голова НАБУ також уточнив, що серед переможців 6 - жінки, 7 - держслужбовці, 3 - працівники СБУ, 20 - прокуратури, 10 - МВС, 1 - із Виконавчої служби, 19 - представники бізнесу, 10 - тимчасово безробітні.

Ситник також додав, що щодо частини кандидатів, що не є на держслужбі, ще проводитиметься спецперевірка, і тоді стосовно них буде прийнято остаточне рішення.

Надалі детективів у вересні чекає первинний тренінг, а в жовтні вони розпочнуть роботу.