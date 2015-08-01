Суддями-хабарниками займатиметься окремий відділ Антикорупційного бюро

Про це в інтерв’ю ТСН.ua повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомили УНІАН у прес-службі НАБ.

За його словами, одним з пріоритетних напрямків роботи Національного антикорупційного бюро є боротьба з корупцією у судах.

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Відповідаючи на запитання, як боротися з хабарництвом у суді, якщо справи розглядатимуться саме у судах, Ситник наголосив, що суттєво мінімізує ризик прийняття незаконного рішення належне розслідування кримінальної справи.

«Я по своїх справах бачив, коли мова йшла про хабарі розміром 500 тис. - 1 млн доларів, який дійсно на суддів був вплив, щоб вони прийняли за цією справою якесь певне рішення. Але, по-перше, ми контролювали хід справи до того, як буде винесено вирок, і він набуде чинності, і, по-друге, якщо докази здобуті в належний спосіб, і вони явно доводять вину підозрюваного, то судді дуже важко прийняти явно незаконне рішення», - зазначив директор НАБ.

Він також повідомив, що має досвід супроводу справ у судах до винесення остаточних вироків.

«Коли я очолював слідчу групу у справі заступника мера міста Вишневого, і мова йшла про хабар 500 тис. доларів, то я бачив, що таке намагання підкупити суддю, але вирок був - 10 років позбавлення волі і конфіскація. І цей вирок вистояв і в апеляційній інстанції, а там теж були намагання вплинути на суддів. Але ці впливи ми нівелювали, в тому числі й з допомогою журналістів, які постійно «тримали градус» у цій справі. Тому просто не буде, але досвід ми маємо», - запевнив Ситник.

На його переконання, судова реформа, яка проводиться в Україні, буде дуже складною, бо перші, хто проти її реалізації, – це самі судді. Однак Ситник упевнений, що вона буде проведена.

«Така ситуація довго в державі не може зберігатися. Будуть саботувати цю реформу, але вона буде йти. Зверніть увагу, що сьогодні вперше в історії Вищу кваліфікаційну комісію очолив не суддя, а адвокат, який ніколи не працював в державних органах. Це теж говорить, що є політична воля на проведення реформи», - підсумував директор НАБ.