Третина українців вважає, що влада докладає мало зусиль для звільнення Донбасу - опитування

36% українців вважає, що влада робить «мало з можливого» для повернення окупованих територій на сході України.

Про це свідчать результати дослiдження на тему: «Динамiка суспiльно-полiтичних поглядiв в Українi», проведеного 16-30 липня 2015 року соціологічною групою «Рейтинг», які оприлюднені на сайті групи.

Водночас 33% респондентів вбачають у цьому питанні повну бездіяльність влади, 12% респондентів переконані, що влада робить частину з можливого для звільнення територій Луганської і Донецької областей від окупантів.

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12% опитаних відповіли, що їм важко відповісти на це питання і лише 7% респондентів висловили переконання, що влада робить все можливе для звільнення Донбасу.

Дослідження було проведено у всіх регіонах України (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей) з додатковою вибіркою в Одеській області. Опитування проводилося за випадковою вибіркою у 1,2 тис. постійних жителів України віком від 18 років і які мають право голосу. Статистична похибка не перевищує 2,8%, а коефіцієнт досяжності становив 62,8%.

Опитування в Одеській області проводилося за випадковою вибіркою 665 постійних жителів. Статистична похибка не перевищує 3,8%, а коефіцієнт досяжності становив 61,8%.

Опитування проводилось соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку.