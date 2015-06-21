Жебрівський допускає варіант силового звільнення Донецької області (відео)

Про це він заявив в інтерв'ю французьким виданням France 24 і Le Figaro.

Глава області наголосив, що відновлення кордонів України – це ключова мета його адміністрації.

"Якщо насправді з того боку не буде виконання цих умов (Мінських угод - Ред.), ми повинні короткостроково здійснити блокаду, а потім фактично силовий варіант для відновлення контролю української влади над усією Донецькою областю", - сказав Жебрівський.

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Відповідаючи на питання про те, для чого необхідна блокада окупованих бойовиками територій, глава області пояснив, що цей захід може допомогти багатьом усвідомити, що крім як від України їм більше нізвідки чекати допомоги.

"Економічна блокада може допомогти в цій стратегії, щоб люди усвідомили, що насправді Росії та частина Донбасу не потрібна. І люди повинні зрозуміти, що тільки життя в єдиній Україні є запорукою їхнього благополуччя, запорукою правопорядку", - заявив він.

У той же час Жебрівський наголосив, що рішення про блокаду може прийняти тільки Київ.