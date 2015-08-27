Слідчі дії у справі розгону Майдану зупинені – адвокат Януковича

Про це на прес-конференції щодо кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича заявив його адвокат Віталій Сердюк.

“Справа по Майдану щодо Віктора Януковича розслідуванням зупинена. Де-факто, з 2014 року слідчі дії відносно Януковича по даній справі не провадяться. При тому, що це найбільш резонансна справа, по ній дуже багато загиблих. Дуже багато потерпілих. Суспільство має знати правду, суспільство має знати відповідь, чому до цього часу в цій справі не поставлена крапка”, - наголосив адвокат.

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Він зазначив, що сторона захисту направила до Генеральної прокуратури України звернення, яке Янукович підписав особисто.

“Про необхідність у зв’язку з тим, що немає до цього часу результатів розслідування даної справи, надати суспільству можливість особисто з’ясувати, що в цій справі відбувається, чому не поставлена крапка в цій справі”, - зауважив Сердюк.

Як зазначив адвокат, Генпрокуратура відмовилась надати відповідь.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Янукович не явився на допит у Генеральну прокуратуру України. Замість нього прийшов адвокат, який пояснив чому відсутній екс-президент. За словами Сердюка, Янукович боїться за своє життя.