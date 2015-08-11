У ГПУ не дочекалися Януковича, замість нього прийшов адвокат

Адвокат сказав журналістам, що Янукович не прийшов до ГПУ для проведення слідчих та процесуальних дій, оскільки боїться за своє життя.

За словами Сердюка, водночас Янукович оскаржив процедуру заочного судочинства в апеляційному суді, і сьогодні о 16.00 відбудеться розгляд цього питання.

“З боку Януковича подані відповідні заяви, і ми готові брати участь в усіх слідчих діях. На сьогодні на 16-ту годину призначено розгляд скарги захисту в апеляційному суді на незаконне рішення про початок процедури заочного засудження. І ми сподіваємося, що апеляційний суд скасує цю процедуру”, - сказав Сердюк.

Також адвокат нагадав, що Янукович раніше звернувся із заявою до Генеральної прокуратури про публічність розгляду справи і про надання громадськості матеріалів кримінального провадження.

“Була подана заява, де Янукович вимагав, щоб матеріали, що стосуються його обвинувачення з боку ГПУ, були надані суспільству, щоб суспільство оцінило об'єм доказів стосовно злочинів проти Майдану та інших злочинів, що інкримінуються Януковичу, і самостійно прийняло рішення”, - повідомив Сердюк.

Також він додав, що Генпрокуратура відмовилась публікувати матеріали кримінального провадження.

Як повідомляє УНІАН, повістка про офіційний виклик Януковича до ГПУ 6 серпня була опублікована в газеті "Урядовий кур'єр".

Як зазначається у повістці, підозрюваний Янукович "у відповідності з вимогами ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 11 серпня 2015 року в 11 годин до начальника відділу Генеральної прокуратури України Юрія Безщасного в кабінет № 412 за адресою: місто Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001178 за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України".

Генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і почав процедуру заочного засудження.

Читайте такожНа Януковича сьогодні чекають у Генпрокуратурі

У той же час адвокат Віталій Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування, а сам Янукович не буде присутнім на допиті 11 серпня у ГПУ. За словами Сердюка, «слідство ГПУ було проінструктовано про наявність поважних причин неявки на слідчі дії». «На опубліковану порядку ми дамо належну відповідь ГПУ. Це буде повідомлення про наявність поважних причин неявки на слідчі дії з посиланням на статтю 138 КПК. Він не зможе бути через загрозу його життю та здоров'ю», - сказав адвокат.

Читайте такожЯнукович не зможе прибути на допит у Київ через погрози його життя - адвокат (відео)

Сердюк також заявив про готовність Януковича давати свідчення за місцем свого перебування - шляхом відеоконференції.

За даними начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергія Горбатюка, проти Януковича все відкрито 5 кримінальних проваджень. «5 виходить: «Межигір'я», Сухолуччя, злочини на Майдані, злочинна організація, «Укртелеком», - заявив він.