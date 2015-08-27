Президент Єврокомісії закликав Росію виконувати Мінські домовленості

Про це він заявив сьогодні у Брюсселі після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми говорили про втілення у життя Мінських домовленостей. Я хочу підкреслити, що Мінські угоди треба виконувати, і це стосується, в основному, Росії, тому що російська сторона не виконує свої зобов'язання. Треба, щоб всі зобов'язання виконувалися всіма сторонами", - сказав Юнкер.

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Крім того, президент ЄК "висловив співчуття щодо подій, які відбуваються в Україні".

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі, обмін полоненими тощо.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим "тиші".