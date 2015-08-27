Обама відзначив прогрес України у виконанні Мінських угод і закликав Росію брати з неї приклад
09:43, 27 серпня 2015Політика
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Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама відзначив прогрес України у виконанні зобов'язань за підписаною у Мінську угодою про врегулювання ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це президент США сказав 26 серпня під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє Радіо Свобода.
Також Обама заявив, що Росія теж повинна виконувати Мінські домовленості.
Під час розмови сторони обговорили ескалацію конфлікту на сході України. Загострення ситуації в зоні АТО почалося в середині серпня. Тоді, зокрема, внаслідок обстрілу передмістя Маріуполя Сартани загинули троє цивільних.
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