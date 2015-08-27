Президент ЄБА: Яценюк не розуміє, навіщо радикально реформувати держслужбу

Головним завданням нової влади має бути скорочення чиновників, як це робили в інших країнах.

«Органи влади повинні бути радикально зменшені, 90% чиновників мають бути звільнені. Новопризначеним чиновникам повинна сплачуватися настільки хороша зарплата, щоб їм не потрібно було брати хабарі. На жаль, в Україні ці зміни проводяться дуже повільно.» - сказав Фіала в інтерв'ю Spiegel, пише Новий Час.

Як приклад небажання повністю реформувати систему, економіст наводить приклад прем'єра Арсенія Яценюка.

За його словами, Яценюк не розуміє, чому потрібно радикально реформувати державну службу.

«Там, де органи влади повинні бути урізані на половину, він думає, що досить 10 відсотків. Він не розуміє, чому потрібно радикально реформувати державну службу. Він сам є продуктом старої системи. Він не схожий на людину, яка прагне змін», - заявив економіст.

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У той же час, Фіала відзначив, що Україна є гарною інвестицією для Заходу.

«Громадян України не потрібно переконувати в необхідності змін. Вони готові страждати. Тарифи на газ були збільшені в кілька разів, але це не призвело до серйозних протестів. Гроші повинні даватися тільки в обмін на реформи.» - сказав він.