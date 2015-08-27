Нідерланди 13 жовтня представлять остаточну доповідь про причини катастрофи Boeing-777

Рада з безпеки на транспорті Нідерландів оприлюднить остаточну доповідь про причини загибелі малайзійського «Боїнга» над східною Україною 13 жовтня цього року.

До цього родичів пасажирів й екіпажу рейсу MH17 буде поінформовано про зміст цієї доповіді на закритій зустрічі, передає Русская служба Би-би-си.

«Боїнг-777», який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, 17 липня 2014 року було збито над територією східної України, яка перебувала під контролем проросійських збройних формувань; загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

Розслідування паралельно ведуть дві групи. З'ясуванням причин катастрофи займається Рада з безпеки на транспорті Нідерландів. Кримінальне розслідування веде міжнародна слідча група, до складу якої входять експерти з Австралії, Бельгії, Голландії, Малайзії й України.

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У випущеному сьогодні прес-релізі Ради з безпеки на транспорті Нідерландів сказано, що про те, де і як саме 13 жовтня відбудеться ознайомлення журналістів і широкого загалу з доповіддю про загибель рейсу MH17, буде оголошено додатково.

Одразу ж після катастрофи з'явилася версія про те, що рейс МН17 був збитий за допомогою зенітно-ракетної системи «Бук», яка прибула з Росії.

Москва заперечує свою причетність до цієї трагедії, висуваючи різні версії про провину українських військових.