Звіт про катастрофу малазійського боїнга на Донбасі буде руйнівним для Росії - МЗС України

Про це в інтерв'ю "5 каналу" сказав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Звіт буде правдивим. Він скаже правду, яку ми вже знаємо. Він буде руйнівним для Росії. РФ вкине ще 21 власну версію того, що відбувається, щоб обілити себе в очах власної аудиторії", – зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН раніше, доводи представників військового концерну Російської Федерації "Алмаз-Антей" про те, що малайзійський "Боїнг" в липні минулого року був збитий українською стороною, на думку експертів фактчекерського проекту Bellingcat - брехливі.

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17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.