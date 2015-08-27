Порошенко сподівається, що ЄС вже скоро продовжить персональні санкції проти окремих росіян

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європейський Союз найближчим часом ухвалить рішення про продовження персональних санкцій проти окремих росіян, причетних до дестабілізації ситуації в Україні, включаючи анексію Криму та військову агресію на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції у Брюсселі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

За словами Порошенка, РФ не виконує Мінські домовленості.

“Ми обговорили й очікуємо, що найближчим часом ЄС схвалить рішення про продовження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за порушення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи анексію Криму і агресію на Донбасі”, - сказав він.