Єлісєєв: ЄС у вересні може продовжити санкції проти деяких росіян

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв на брифінгу за підсумками зустрічі лідерів України, Німеччини та Франції Петра Порошенка, Ангели Меркель та Франсуа Олланда в Берліні.

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"Ми домовилися, що в разі, якщо ситуація буде залишатися так, як є на сьогодні, то ЄС, зокрема вже у вересні прийме рішення про продовження так званих персональних санкцій щодо окремих представників РФ, які залучені до дестабілізації ситуації на Донбасі", - сказав Костянтин Єлісєєв.

За його словами, Україна надала німецьким та французьким партнерам конкретні факти, які доводять присутність російських збройних сил на території Донбасу.

Костянтин Єлісєєв наголосив, що під час зустрічі лідерів було підкреслено, що якщо фейкові вибори на окупованих територіях Донбасу таки відбудуться – це стане серйозною небезпекою для Мінського процесу.

Він підкреслив, що одна з "червоних ліній" – саме проведення фейкових виборів.