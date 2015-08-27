Адвокат передав слідству фактичну адресу проживання Януковича у Росії

Захист колишнього президента України Віктора Януковича передав слідству фактичну адресу його проживання у Росії, в Ростові-на-Дону.

Про це УНІАН поінформував адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.

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"Сьогодні в порядку, визначеному чинним законодавством України, до Генеральної прокуратури України були надані відомості щодо адреси перебування (проживання) мого клієнта", - сказав адвокат.

Також він повідомив, що з мотивів гарантування безпеки підзахисного адреса його проживання у Росії публічно не розголошується.

Водночас, у фотокопії заяви про надання відомостей щодо адреси перебування (проживання) особи, яку адвокат надав агентству, сказано, що заява передана начальнику відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Безщасному Ю.М. та старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Деркачу О.С.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції адвокат Януковича повідомив, що колишній президент залишається громадянином України, і що фактична адреса його проживання в Росії буде надана слідству.

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Генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня 2015 р. заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський райсуд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження. Проти Януковича відкрито 5 кримінальних проваджень.

Екс-президента на 11 серпня викликали на допит до ГПУ, однак той запропонував Генпрокуратурі провести слідчі дії на території Росії.

Водночас начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підкреслив, що для того, аби провести слідчі дії на території Росії, потрібно мати дозвіл цієї країни, однак РФ навіть не підтвердила, що Янукович знаходиться у них на території.