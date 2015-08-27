Янукович залишається громадянином України, адреса його проживання у Росії буде надана сьогодні - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив його адвокат Віталій Сердюк на прес-конференції щодо кримінальних проваджень проти Януковича.

“Янукович залишається громадянином України”, - заявив адвокат.

Також він сказав, що адреса, яка фігурувала в офіційних документах, була вказана слідством невірно. Мова йде про Оболонську набережну, але у документах слідства було невірно вказано номер будинку і квартири, зазначив Сердюк.

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“На сьогоднішній день Янукович звернувся з офіційною заявою про те, що кореспонденцію щодо вручення процесуальних документів є необхідність надсилати на адресу нашого адвокатського об’єднання. По-друге, Янукович сьогодні повідомить слідчому адресу свого реального місця проживання в Ростові-на-Дону”, - заявив адвокат.

Як зазначив адвокат, ця адреса проживання Януковича, за якою може прибути слідчий та провести слідчі дії, буде надана сьогодні після обіду.

Сердюк просить громадськість та ЗМІ допомогти забезпечити прибуття слідчого за даною адресою для проведення відповідних слідчих дій з Януковичем.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і почав процедуру заочного засудження.

Януковича на 11 серпня викликали на допит до ГПУ, однак той запропонував Генпрокуратурі України провести слідчі дії на території Росії.

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Водночас начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підкреслив, що для того, аби провести слідчі дії на території Росії, потрібно мати дозвіл цієї країни. «РФ на наш запит про затримання та екстрадицію Януковича відповіді не надала та на нагадування теж не відповіла, тому ми не можемо проводити будь-які слідчі дії на території Росії, оскільки вона навіть не підтвердила, що Янукович знаходиться у них на території», – сказав він.

«Адвокат знає про вимоги цього законодавства і, заявляючи про те, що «приїжджайте та допитуйте», свідомо розуміє, що це неможливо», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Янукович не з'явився на допит до Генеральної прокуратури України. Замість нього прийшов адвокат, який пояснив, чому відсутній екс-президент. За словами Сердюка, Янукович боїться за своє життя.