Дуда назвав найефективніший спосіб стримування російської агресії

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, передає "ЄвроПравда". Водночас, за його словами, такі санкції мають бути "ефективними".

"Ефективні санкції є найкращим способом стримати агресивні дії. І мені шкода, що європейські політики не єдині в цьому відношенні", - сказав Дуда.

Відповідаючи на запитання, чи має захід постачати зброю Україні, якщо РФ і далі дестабілізуватиме ситуацію, надаючи сепаратистам зброю і техніку, президент Польщі відповів: "Захід має робити все, щоб утримати Росію від таких дій".

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Крім того, за його словами, Захід має підготуватися до часу, коли перестануть діяти мінські домовленості.

"Мінські угоди закінчуються наприкінці року, а конфлікт триває. По обидві сторони гинуть люди, в тому числі мирні", - зауважив він.

На думку президента, Європа повинна задуматись над новими мирними угодами.

"На мою думку, Німеччина і Франція, а також інші держави, в тому числі Польща повинні діяти спільно у пошуках ефективного рішення" - сказав Дуда.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час свого візиту до Німеччини хоче порушити питання про введення нового формату переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.