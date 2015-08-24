Дуда підніме питання про новий формат переговорів по Україні
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час свого візиту до Німеччини хоче порушити питання про введення нового формату переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні,
Зазначається, що 28 серпня президент Польщі з другим офіційним закордонним візитом перебуватиме в Берліні, передає Польське радіо. Анджей Дуда запропонував долучити до переговорів з Росією США та сусідні з Україною держави.
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Анджей Дуда нагадав, що коли був євродепутатом, то запитував, чому у перемовинах не беруть участі представники європейських інститутів. На думку польського президента, у переговорах повинна брати участь глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні.
Переговори на найвищому рівні на тему ситуації у східній Україні досі велися у так званому нормандському форматі за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.