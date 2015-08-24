Дуда підніме питання про новий формат переговорів по Україні

Зазначається, що 28 серпня президент Польщі з другим офіційним закордонним візитом перебуватиме в Берліні, передає Польське радіо. Анджей Дуда запропонував долучити до переговорів з Росією США та сусідні з Україною держави.

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Анджей Дуда нагадав, що коли був євродепутатом, то запитував, чому у перемовинах не беруть участі представники європейських інститутів. На думку польського президента, у переговорах повинна брати участь глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні.

Переговори на найвищому рівні на тему ситуації у східній Україні досі велися у так званому нормандському форматі за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.