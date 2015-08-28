Порошенко сподівається переконати лідерів двох фракцій підтримати зміни до Конституції

14:56, 28 серпня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко сподівається, що вдасться переконати лідерів двох парламентських фракцій підтримати проект змін до Конституції України в частині децентралізації.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на другому етапі ХІІ позачергового з’їзду партії "Солідарність" - Блок Петра Порошенка".

"Хто проти конституційних змін? Путін і два керівники фракцій у Верховній Раді. Я впевнений, що у них різна мотивація, але результат один. Двох останніх ми переконаємо або, принаймні, спробуємо. Путіна до уваги не беремо", - сказав президент.

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Порошенко наголосив, що 78% українців підтримують ідею децентралізації, і Верховна Рада має захистити вибір громадян України.

Крім того, як додав глава держави, конституційною реформою скасовується дія 92-ї статті, якою зараз намагаються скористатись окремі міста.

Порошенко знову підкреслив, що проект змін до Конституції не передбачає ніякої федералізації і ніяких статусів.

Як повідомляв УНІАН, за словами спікера ВР Володимира Гройсмана, сьогодні в Україні поширюються неправдиві твердження про зміни до Конституції в частині децентралізації влади, аби будь-якою ціною не допустити проведення цієї реформи.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня прийняла постанову про направлення до Конституційного суду президентського законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

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