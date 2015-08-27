Гройсман розповів про поширення неправдивих чуток, які націлені зірвати конституційну реформу
Сьогодні в Україні поширюються неправдиві твердження про зміни до Конституції в частині децентралізації влади, аби будь-якою ціною не допустити проведення цієї реформи.
Про це голова Верховної Ради Володимир Гройсман сказав, відкриваючи нараду з лідерами фракцій і груп, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.
«Граючи на нашому патріотизмі, нас лякають тим, чого в Конституції немає» - наголосив він.
«Я готовий до будь-якої дискусії, якщо будуть наведені реальні, а не придумані аргументи», - зазначив Гройсман.
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Він закликав фракції і групи попередньо схвалити законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади на позачерговому засіданні ВР 31 серпня.
«Я закликаю усіх бути конструктивними і знайти аргументи для підтримки цих змін, аби розпочалася реальна децентралізація», - сказав Гройсман.
Він також акцентував, що пропоновані зміни повністю відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування.
«Це буде одна з найбільших і найсистемніших реформ в історії України», - заявив голова Верховної Ради.
Як повідомлялося раніше, законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. № 2217а) розглядатиметься на пленарному засіданні 31 серпня.