Яценюк пропонує скликати збори парламентської коаліції

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує скликати збори народних депутатів від коаліції та провести серйозну дискусію про подальші дії задля країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні Кабінету міністрів, на якому публічно звітують всі міністри.

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"З сьогоднішнього дня ви можете зайти на сайт Кабінету міністрів і побачити по кожному міністру і міністерству конкретні кроки, які були зроблені, які не були зроблені і що планується далі виконувати", - сказав він.

Яценюк зазначив, що окремо такий звіт повинен бути поданий до Верховної Ради у грудні.

"Але ми як уряд звертаємося до наших партнерів по коаліції зробити збори народних депутатів від коаліції і в стінах українського парламенту також провести серйозну предметну дискусію, що необхідно зробити для країни нам спільно", - сказав голова уряду.