Яценюк привітав шахтарів зі святом, пообіцявши реформи та гідну зарплату

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав шахтарів України з професійним святом, яке відзначається 30 серпня.

«У день Вашого професійного свята прийміть слова щирої подяки за важку працю та мужність, за невтомність та наполегливість, за все, що Ви робите щодня заради енергетичної безпеки та добробуту нашої держави», - йдеться у вітанні, розміщеному на урядовому порталі.

Яценюк запевнив, що мир у шахтарський край буде обов’язково повернуто і відбудуться реформи у вугільній галузі.

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«Ми проведемо у вугільній галузі реформи, без яких неможливо майбутнє нашого паливно-енергетичного комплексу. Ми зробимо все для того, щоб шахти заходу і сходу країни стали більш безпечними та ефективними, а шахтарі мали гідну оплату праці», - заявив керівник уряду.

Він зазначив, що шахтарям ніколи не було легко, а надто сьогодні – у дні російської військової агресії і окупації частини шахтарського регіону.

«Слава тим, хто в надважких умовах добуває вугілля для нашої країни. Глибока шана тим шахтарям, які зі зброєю в руках відстоюють свободу України. Вічна пам’ять тим, хто загинув на полі бою, і тим, хто не піднявся з вугільної лави», - наголосив Яценюк.

Він побажав усім гірникам миру, добра і стійкості.