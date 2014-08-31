"Слава тим, хто став на захист країни" - Яценюк привітав гірників з Днем шахтаря

Про це йдеться у привітанні прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Дня шахтаря, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Професійне свято шахтарів – це «день звитяги, мужності і пам’яті. Цього року - це ще й день боїв та важкої боротьби за ваше майбутнє, за прийдешній день вугільного краю, за всю Україну. Ми обов’язково виб’ємо терористів з нашої землі й повернемося до мирної праці. Уряд зробить все від нього залежне, щоб міцніла енергетична незалежність нашої країни, щоб набагато більш продуктивною, високотехнологічною і безпечною стала праця шахтаря. Слава тим гірникам, хто став на захист нашої країни. Світла пам'ять тим, хто загинув у бою за український Донбас. Згадаймо у цей день тих, хто не піднявся із забою живим. Вірю, що в домівках українських шахтарів оселяться мир, добробут і сімейний затишок. І хай лише від щастя плачуть ваші рідні», - зауважив Яценюк.

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