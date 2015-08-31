Доповідати по змінам до Конституції про децентралізацію буде представник президента Кубів

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено порядком денним засідання парламенту.

Співдоповідачем з цього питання визначено голову Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича.

Читайте такожДепутати від Радикальної партії заблокували трибуну парламенту

Порядком денним також передбачається, що після розгляду цього питання відбудеться закриття другої сесії Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Раніше була інформація, що зміни до Конституції про децентралізацію представлятиме президент Петро Порошенко.