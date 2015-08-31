Рада сьогодні розгляне в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації
Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.
На засіданні, яке розпочнеться об 11.00, має бути розглянуто питання про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.
Також очікується, що сьогодні буде закрито другу сесію парламенту, а наступна розпочнеться завтра, 1 вересня.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до Конституційного суду проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Читайте такожЛяшко заявив, що його фракція не буде голосувати за зміни до Конституції і готує план дій на завтрашньому засіданні
31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.
Згідно з регламентом ВР, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.
Нагадаємо, за словами спікера ВР Володимира Гройсмана, сьогодні в Україні поширюються неправдиві твердження про зміни до Конституції в частині децентралізації влади, аби будь-якою ціною не допустити проведення цієї реформи.
Президент України Петро Порошенко у свою чергу сподівається, що вдасться переконати лідерів двох парламентських фракцій підтримати проект змін до Конституції України в частині децентралізації.