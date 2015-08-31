Журналістів не пускають на засідання Ради (фото)

Ложа преси у Верховній Раді закрита.

Як передає кореспондент УНІАН, попри те, що об 11.00 має розпочатися пленарне засідання парламенту, ложа преси, а також ложа для гостей і помічників народних депутатів закриті.

Зазвичай на балкон сесійної зали ВР доступ відкривається за годину до початку пленарних засідань.

Нагадаємо, сьогодні депутати мають розглянути питання про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Також очікується, що сьогодні буде закрито другу сесію парламенту, а наступна розпочнеться завтра, 1 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до Конституційного суду проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Згідно з регламентом ВР, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.