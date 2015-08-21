Група відомих українців виступила із заявою щодо змін у Конституцію

"Ми, учасники ініціативи "21 листопада", підтримуємо Звернення українських громадських діячів до Президента України та Верховної Ради України від 13 серпня 2015 року стосовно неможливості встановлення Конституцією України особливого статусу місцевого самоврядування в окупованих районах Донецької та Луганської областей", - йдеться у зверненні.

Читайте такожДля аналізу Конституції в частині децентралізації хочуть запросити нобелівських лауреатів

На думку учасників ініціативи, внесення змін до Конституції України, що запускають реформу децентралізації та судову реформу, є на часі та надзвичайно важливим.

Водночас група виступає "категорично проти того, щоб змінювати Конституцію України під тиском воєнного агресора та навіть геополітичних союзників. Конституція України має відображати інтереси виключно народу України, так як є засадничим стратегічним документом, за допомогою якого негоже вирішувати поточні політичні завдання".

У зверненні підкреслюється, що внесення змін до Конституції України, що визначають особливий статус окупованих територій, є початком руйнації конституційного ладу та української державності.

"Ми вважаємо, що у процесі підготовки змін до Конституції України були знехтувані як норми демократичної держави, що передбачають широке громадське обговорення і роз’яснення сутності змін, так і думка провідних українських експертів-правників та громадських діячів щодо неможливості внесення цих змін до Конституції України. Ми переконані, що переважна більшість українських громадян не розуміє сутності цих змін через недостатню публічну комунікацію, а більшість тих, хто розуміє, підтримує нашу заперечну позицію", - наголосили у зверненні.

Учасники ініціативи "21 листопада" закликали народних депутатів України вилучити з проекту змін до Конституції України пункт 18 перехідних положень.

"Ми закликаємо Президента України відмовитися від політичного тиску на Верховну Раду України щодо прийняття вказаних змін. Ми закликаємо всіх громадян України стати на захист конституційного ладу", - акцентували у зверненні.

Як відомо, ініціатива "21 листопада" не є політичною організацією та не бере участі у виборах. Тому заяви не носять політичного характеру та не пов’язані з передвиборчою агітацією. Серед учасників ініціативи: Володимир В'ятрович, Михайло Винницький, Ваче Давтян, Андрій Длігач, Сергій Жадан, Саїд Ісмагілов, Кирило Карабіц, Георгій Коваленко, Олександра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Олександр Ксенофонтов, Андрій Курков, Дмитро Кутовий, Руслана Лижичко, Юрій Логуш, Данило Пасько, Валерій Пекар, Мирослав Попович, Світлана Ройз, Олександр Ройтбурд, Ярослав Рущишин, Ахтем Сеїтаблаєв, Віталій Сич, Олександр Ткаченко, Влад Троїцький, Андрій Федорів, Євген Уткін.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, 31 серпня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому буде розглянуто законопроект щодо децентралізації: "Після проведення консультацій з народними депутатами України ми прийняли рішення, що це відбудеться 31 серпня, коли ми розглянемо чергове питання змін до Конституції України в частині децентралізації влади".