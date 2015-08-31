ЗМІ: Під Радою правоохоронцю відірвало ногу
14:25, 31 серпня 2015Політика
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Після ухвалення Верховною Радою у першому читанні змін до Конституції протестувальники почали заворушення перед будівлею парламенту.
Постраждали близько 10 правоохоронців. За непідтвердженою інформацією - 30.
Як пишуть fakty.ictv.ua, постраждалі правоохоронці мають поранення ніг, рук, очей, травми голови. Одному з міліціонерів, ймовірно, під час вибуху, відірвало ногу на колінну чашечку. Постраждалі лежать біля одного з входів в парламент з боку вулиці Грушевського, звідки їх забирають швидкі.
Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.
Також у правоохоронців кинули бойову гранату, кілька бійців отримали тяжкі поранення.
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