Під Радою радикали-провокатори взірвали бойову гранату. Кілька бійців Нацгвардії важко поранені (фото)
14:03, 31 серпня 2015Політика
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МВС здійснює першочергові дії по пошуку та затримання провокаторів.
кадр трансляції каналу "112 Україна"
В ряди військовослужбовців, які охороняють Верховної Ради, була кинута бойова граната. Про це повідомляють кореспонденти з місця подій. Про це також повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук.
Він також повідомив, кілька військовослужбовців Національної Гвардії отримали важкі поранення. Їх життя в небезпеці.
Корреспондет каналу 112 Україна з місця події повідомляє, що на даний момент кількість поранених досягло вже 15 людей. До стін Ради під'їхав автомобіль швидкої допомоги.
Співробітники міліції надають першу допомогу своїм колегам.
Провокация у Верховной Рады удались ! Только что в военнослужащих охраняющих Верховной Рады была брошена боевая гранат...Posted by Антон Геращенко on 31 августа 2015 г.
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