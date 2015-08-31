Під Радою радикали-провокатори взірвали бойову гранату. Кілька бійців Нацгвардії важко поранені (фото)

14:03, 31 серпня 2015
Політика
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МВС здійснює першочергові дії по пошуку та затримання провокаторів.

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В ряди військовослужбовців, які охороняють Верховної Ради, була кинута бойова граната. Про це повідомляють кореспонденти з місця подій. Про це також повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також повідомив, кілька військовослужбовців Національної Гвардії отримали важкі поранення. Їх життя в небезпеці.

Корреспондет каналу 112 Україна з місця події повідомляє, що на даний момент кількість поранених досягло вже 15 людей. До стін Ради під'їхав автомобіль швидкої допомоги.

Співробітники міліції надають першу допомогу своїм колегам. 

Провокация у Верховной Рады удались ! Только что в военнослужащих охраняющих Верховной Рады была брошена боевая гранат...

Posted by Антон Геращенко on 31 августа 2015 г.
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