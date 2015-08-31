Під Радою радикали-провокатори взірвали бойову гранату. Кілька бійців Нацгвардії важко поранені (фото)

В ряди військовослужбовців, які охороняють Верховної Ради, була кинута бойова граната. Про це повідомляють кореспонденти з місця подій. Про це також повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також повідомив, кілька військовослужбовців Національної Гвардії отримали важкі поранення. Їх життя в небезпеці.

Корреспондет каналу 112 Україна з місця події повідомляє, що на даний момент кількість поранених досягло вже 15 людей. До стін Ради під'їхав автомобіль швидкої допомоги.

Співробітники міліції надають першу допомогу своїм колегам.