Кількість постраждалих під Радою нацгвардійців досягла 50 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«Станом на 14.40 у ході несення служби з охорони громадського порядку, під час сутичок під Верховною Радою України, було поранено близько п’яти десятків військовослужбовців Національної гвардії України, що проходять службу у військових частинах Київського гарнізону, четверо з них у важкому стані», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, серед постраждалих є учасники АТО.

Наразі всім надається медична допомога, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.

Також у правоохоронців кинули бойову гранату.