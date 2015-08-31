Кількість постраждалих під Радою нацгвардійців досягла 50 осіб
Під час сутичок біля Верховної Ради поранені близько 50 військовослужбовців Нацгвардії, четверо з них – у тяжкому стані.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
«Станом на 14.40 у ході несення служби з охорони громадського порядку, під час сутичок під Верховною Радою України, було поранено близько п’яти десятків військовослужбовців Національної гвардії України, що проходять службу у військових частинах Київського гарнізону, четверо з них у важкому стані», - йдеться в повідомленні.
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За даними прес-служби, серед постраждалих є учасники АТО.
Наразі всім надається медична допомога, підкреслюється в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сутички біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку.
Також у правоохоронців кинули бойову гранату.