Порошенко розповів, що було б, якби Рада не проголосувала за зміни до Конституції (відео)

Про це глава держави заявив у своєму зверненні через події у Верховній Раді та біля її будівлі.

«Що було би, якби Верховна Рада сьогодні не проголосувала за зміни до Конституції? На порядок зросла би загроза руйнації міжнародної проукраїнської коаліції, зникло з порядку денного питання про продовження санкцій, які дуже боляче б’ють по агресору», - сказав він.

За словами Порошенка, цілком реальною могла би бути перспектива залишитися сам на сам з агресором.

Президент при цьому наголосив, що децентралізація докорінним чином змінює політичну систему та веде до європейської системи самоврядування.

"У Москві дуже нервують, бо не отримали того, що хотіли. Кремлю не сподобалися зміни до Конституції, МЗС Росії забракувало українську конституційну реформу. Бойовики незадоволені тим, що Київ не узгодив з ними зміни. Такими заголовками цими днями рясніють газети та інтернет", - сказав глава держави.

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При цьому він нагадав вимоги, які висувалися в минулому році: "Вони хотіли не просто федералізації, а конфедерації, в якій з десяток українських областей до Росії були б прив'язані більше, ніж до сусідів по Україні".

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"Потім мріяли, що бойовики впливатимуть на ключові зовнішньополітичні рішення, матимуть право вето на вступ України до ЄС чи НАТО. Але замість всього цього - скупий рядок про особливості місцевого самоврядування", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня парламент на своєму позачерговому засіданні схвалив у першому читанні президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації.