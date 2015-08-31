ГПУ допитала Садового у кримінальній справі щодо спроби тиску на депутатів від "Самопомочі"

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури

Також в ГПУ запропонували народним депутатам з фракції «Самопоміч» у разі наявності у них інформації щодо фактів тиску та підкупу невідкладно звертатися до Генпрокуратури.

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Як повідомлялося, 29 серпня ГПУ заявила про початок досудового розслідування кримінального провадження за фактом пропозиції невстановленими особами надання неправомірної вигоди народним депутатам з фракції «Самопоміч» за підтримання ними 31 серпня на позачерговому засіданні Верховної Ради в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)".

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Водночас ГПУ викликала мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Садового для надання інформації щодо спроби підкупу народних депутатів.

Наразі організовано проведення першочергових слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. Перевіряється надана інформація.