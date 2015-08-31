ГПУ допитала Садового у кримінальній справі щодо спроби тиску на депутатів від "Самопомочі"
У Генеральній прокуратурі України слідчі сьогодні, 31 серпня, допитали міського голову Львова Андрія Садового як свідка у кримінальному провадженні щодо спроби можливого тиску та підкупу народних депутатів України від фракції «Самопоміч» напередодні голосування щодо конституційних змін, інформація про що днями була поширена рядом ЗМІ.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури
Також в ГПУ запропонували народним депутатам з фракції «Самопоміч» у разі наявності у них інформації щодо фактів тиску та підкупу невідкладно звертатися до Генпрокуратури.
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Як повідомлялося, 29 серпня ГПУ заявила про початок досудового розслідування кримінального провадження за фактом пропозиції невстановленими особами надання неправомірної вигоди народним депутатам з фракції «Самопоміч» за підтримання ними 31 серпня на позачерговому засіданні Верховної Ради в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)".
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Водночас ГПУ викликала мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Садового для надання інформації щодо спроби підкупу народних депутатів.
Наразі організовано проведення першочергових слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. Перевіряється надана інформація.