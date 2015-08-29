ГПУ викликала Садового на допит про спроби підкупу депутатів "Самопомочі"

Як зазначається у повідомленні на сайті ГПУ, на офіційному порталі Верховної Ради України 29 серпня опубліковано заяву голови Верховної Ради Володимира Гройсмана щодо інформації про намагання здійснення підкупу народних депутатів України від фракції "Самопоміч" напередодні голосування щодо конституційних змін.

Аналогічну інформацію з посиланням на Садового поширено низкою Інтернет- видань, додали у ГПУ.

Цього ж дня, зазначається у повідомленні, управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, ГПУ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом пропозиції невстановленими особами надання неправомірної вигоди депутатам від "Самопомочі" за підтримання ними 31 серпня 2015 року на позачерговому засіданні ВРУ в першому читанні проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)".

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"Слідчими Генеральної прокуратури України в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, організовано здійснення виклику Садового для допиту в якості свідка у вказаному провадженні", - йдеться у повідомленні.

В той же час, з метою забезпечення швидкого розслідування Садовий цим повідомленням також запрошується до Генеральної прокуратури України (місто Київ, вул. Різницька, 13/15) 31.08.2015 у будь-який час з 09:00 год для надання слідчим відомої йому інформації за вказаним фактом, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні у Facebook Садовий написав, що перед голосуванням у парламенті за зміни до Конституції щодо децентралізації влади народним депутатам від його партії пропонують гроші і посади.

Раніше голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що фракція не голосуватиме за попереднє схвалення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, відбудеться 31 серпня.