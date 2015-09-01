Луценко висловив сумнів у ефективності подальшої роботи парламентської коаліції
02:08, 01 вересня 2015Політика
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Лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко висловив сумнів, що нинішня парламентська коаліція зможе ефективно працювати, при цьому він впевнений, що вона не розпадеться.
Коаліція буде жити, питання лише, чи вона буде працювати / УНІАН
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Коаліція буде жити, питання лише, чи вона буде працювати. Бо є варіант просто мумії у мавзолеї, яка лежить і її не чіпають, вона просто є. Є варіант, коли люди почнуть між собою говорити, а не звинувачувати один одного у статусі ворога України", - зазначив Луценко.
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Як повідомляв УНАН раніше, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко повідомив, що за поправки до Конституції будуть голосувати в другому читанні наприкінці цього року.
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