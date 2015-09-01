Луценко висловив сумнів у ефективності подальшої роботи парламентської коаліції

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Коаліція буде жити, питання лише, чи вона буде працювати. Бо є варіант просто мумії у мавзолеї, яка лежить і її не чіпають, вона просто є. Є варіант, коли люди почнуть між собою говорити, а не звинувачувати один одного у статусі ворога України", - зазначив Луценко.

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Як повідомляв УНАН раніше, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко повідомив, що за поправки до Конституції будуть голосувати в другому читанні наприкінці цього року.