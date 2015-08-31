Луценко назвав терміни прийняття нової Конституції

Про це повідомляє LB.ua.

"Я вважаю, що до грудня-місяця, коли відбудеться голосування остаточне, по-перше, ми оцінимо виконання Мінських домовленостей. Якщо Путін і його терористи не зроблять жодного кроку зі свого боку, то, можливо, будуть зміни тексту і з нашого боку", - сказав він журналістам після засідання парламенту.

"Також до цього часу ухвалять закони про префектів, про місцеве самоврядування, які знімуть певні зауваження з боку певних депутатів. Тобто до грудня-місяця це питання не просто відкладається, воно допрацьовується", - підкреслив голова фракції.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади. За законопроект №2217а проголосували 265 із 320 зареєстрованих у сесійній залі.